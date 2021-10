Il cacciatore 3 | le novità e i colpi di scena della serie con Francesco Montanari

Leggi su panorama

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il Pm Saverio Barone è nel mirino del mafioso Vito Vitale e per questo motivo da mesi vive rinchiuso in un bunker nei sotterraneiprocura di Palermo, lontano da tutti e immerso in una nuova indagine segreta: lavorare alla cattura di Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano. Si annuncia ricca die clamorosidiIl3, la nuova stagionedi Rai2 con, al via da mercoledì 20 ottobre, tratta dal librodi mafiosi del magistrato Alfonso Sabella. Mentre i malavitosi continuano a tessere la loro trama perversa, legandosi a doppio filo con politica e istituzioni, lui deve lavorare sottotraccia per raggiungere il suo obiettivo. Ma la posta in gioco non è mai ...