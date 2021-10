I mercenari russi sbarcano in Mali (Di martedì 12 ottobre 2021) Mali Qualche settimana fa la Reuters ha raccontato di un accordo tra il Governo provvisorio del Mali e i contractors russi del Wagner Group. L'agenzia di stampa che ha citato fonti diplomatiche, ha riferito che la giunta golpista di Bamako sarebbe pronta a pagare 10,8 milioni di dollari al mese alla Società di sicurezza privata russa che arriverebbe in Mali con circa una migliaia di suoi miliziani. Gli uomini della Wagner Group si dovrebbero occupare di consulenza strategica, dell'addestramento alle Forze armate locali e di proteggere i luoghi governativi, le personalità politiche e i funzionari più importanti degli attacchi dei gruppi jihadisti attivi nel Mali. E così la milizia fondata nel 2014 da Dmitry Utkin, ex ufficiale dei Servizi segreti militari russi (Gru), considerata la ... Leggi su panorama (Di martedì 12 ottobre 2021)Qualche settimana fa la Reuters ha raccontato di un accordo tra il Governo provvisorio dele i contractorsdel Wagner Group. L'agenzia di stampa che ha citato fonti diplomatiche, ha riferito che la giunta golpista di Bamako sarebbe pronta a pagare 10,8 milioni di dollari al mese alla Società di sicurezza privata russa che arriverebbe incon circa una migliaia di suoi miliziani. Gli uomini della Wagner Group si dovrebbero occupare di consulenza strategica, dell'addestramento alle Forze armate locali e di proteggere i luoghi governativi, le personalità politiche e i funzionari più importanti degli attacchi dei gruppi jihadisti attivi nel. E così la milizia fondata nel 2014 da Dmitry Utkin, ex ufficiale dei Servizi segreti militari(Gru), considerata la ...

