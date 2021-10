Gigi D’Alessio e Denise debuttano sui social con un video… al bacio (Di martedì 12 ottobre 2021) “Assaje”. E’ una vera e propria dedica d’amore quella che Denise Esposito fa a Gigi D’Alessio. La nuova compagna del cantante posta infatti sui social il loro primo video in cui si baciano e “ufficializza” la storia d’amore. La coppia è stata infatti paparazzata più volte questa estate: i due sono in attesa del loro primo figlio. “I love you”, commenta il cantante che a 54 anni ha riscoperto l’amore grazie alla bellissima avvocatessa 28enne. I due stanno insieme da tempo ma la storia è stata vissuta in segreto fino a quando il settimanale “Chi” non ha pubblicato le foto delle loro romantiche vacanze in barca. E allo scoperto è uscita anche Anna Tatangelo, ex di D’Alessio, che dopo i rumor ha confermato la storia d’amore con Livio Cori proprio sui social. Così come hanno fatto adesso ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 12 ottobre 2021) “Assaje”. E’ una vera e propria dedica d’amore quella cheEsposito fa a. La nuova compagna del cantante posta infatti suiil loro primo video in cui si baciano e “ufficializza” la storia d’amore. La coppia è stata infatti paparazzata più volte questa estate: i due sono in attesa del loro primo figlio. “I love you”, commenta il cantante che a 54 anni ha riscoperto l’amore grazie alla bellissima avvocatessa 28enne. I due stanno insieme da tempo ma la storia è stata vissuta in segreto fino a quando il settimanale “Chi” non ha pubblicato le foto delle loro romantiche vacanze in barca. E allo scoperto è uscita anche Anna Tatangelo, ex di, che dopo i rumor ha confermato la storia d’amore con Livio Cori proprio sui. Così come hanno fatto adesso ...

Advertising

edjlazar : RT @radmilpet: Gigi D'Alessio, Lara Fabian - Un Cuore Malato (Official Video) - huge1961 : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: Approda in Hit Parade Meloni featuring Gigi d’Alessio con “Je so Giorgia” +++ - Mara08869431 : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: Approda in Hit Parade Meloni featuring Gigi d’Alessio con “Je so Giorgia” +++ - RaRobyscorpione : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: Approda in Hit Parade Meloni featuring Gigi d’Alessio con “Je so Giorgia” +++ - snoopyleft : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: Approda in Hit Parade Meloni featuring Gigi d’Alessio con “Je so Giorgia” +++ -