Gf Vip 6 | Gianmaria Antinolfi diviso tra Sophie Codegoni e la fidanzata Greta Mastroianni | “Sono confuso”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste di fiducia Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Il nono capitolo del game-show di Canale 5, ha trattato le “questioni di cuore”: dalla relazione complicata tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo, all’incontro emozionante tra Miriana Trevisan e suo ex marito Pago. I riflettori, ad un certo punto, sianche spostati sui sentimenti di, definito da Soleil Sorge “il comodino” della Casa. L’imprenditore è entrato nel reality da ex fidanzato della Sorge e i due durante le prime settimane hanno continuato a discutere come se non fosse stato messo davvero un punto definitivo alla loro storia. Col passare dei giorni, Soleil si è avvicinata molto agli altri Vipponi della Casa, chiedendo a ...