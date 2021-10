Dpcm Green pass:?controlli automatici all’ingresso di aziende e Pa. Verifiche non oltre 48 ore prima (Di martedì 12 ottobre 2021) Il provvedimento per regolare i controlli sul Green pass nei luoghi di lavoro: alle aziende sarà fornita un’app per la verifica quotidiana con un sistema integrabile nei tornelli. I vaccinati all’estero possono chiedere il certificato verde Leggi su ilsole24ore (Di martedì 12 ottobre 2021) Il provvedimento per regolare isulnei luoghi di lavoro: allesarà fornita un’app per la verifica quotidiana con un sistema integrabile nei tornelli. I vaccinati all’estero possono chiedere il certificato verde

Advertising

Agenzia_Ansa : Bozza del Dpcm: i soggetti preposti alla verifica del Green pass possono richiederlo ai lavoratori, per motivi orga… - Agenzia_Ansa : In vista del 15 ottobre il premier Draghi dovrebbe firmare indicazioni generali, sotto forma di un Dpcm, sulle moda… - TgLa7 : #Green pass: bozza dpcm, controlli non oltre 48 ore prima. Richiesta esibirlo in anticipo per turni e servizi essenziali - massimo15691 : Sveglia è questo l'obiettivo il controllo delle masse.. #nogreenpass testo - msn_italia : Green pass, dpcm: controlli non oltre 48 ore prima. Il datore di lavoro non potrà conservare il Qr code -