Digitare il codice segreto | Neri Marcorè e un manuale per curare l’avarizia

(Di martedì 12 ottobre 2021)ilè il primo del due nuovi film del ciclo Purché finisca bene, prodotto da Pepito Produzioni e Rai Fiction per la regia di Fabrizio Costa e con, Valeria Bilello e Paola Minaccioni. È iniziato nel 2014 il cammino del ciclo Purché finisca bene, realizzato da Pepito Produzioni con Rai Fiction e ora arricchito da due nuovi film che vanno ad aggiungersi agli undici già prodotti nel corso degli anni, per quella che è "l'unica collection di commedie all'interno della programmazione fiction", come spiegato dalla produttrice Marta Aceto. Il primo di questi èil, in onda su Rai 1 il 12 ottobre in attesa di Tutta colpa della Fata Morgana previsto la settimana successiva, un nuovo titolo diretto da ...

Stasera in tv , martedì 12 ottobre, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film ' Purché finisca bene - Digitare il codice segreto ' del 2021 . Ventiseiesimo lungometraggio diretto dal regista italiano Fabrizio Costa. Tra i protagonisti Gabriele Cirilli, Neri Marcorè e Paola Minaccioni .