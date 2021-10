Boccassini, quando il rimpianto ti prende la mano (Di martedì 12 ottobre 2021) Scrivendo la storia del suo amore per Giovanni Falcone nel suo libro di memorie, Ilda Boccassini, eroina della guerra alle mafie, ha dato a chiunque il diritto di occuparsene. Per ri-raccontarla. Per commentarla.La storia ha occupato l’intero taglio basso del Corriere della Sera di giovedì 7 ottobre. È il 12 ottobre, e ancora se ne parla.Racconta, Ilda la dura, Ilda l’incorruttibile, Ilda la coraggiosa, che se ne innamorò. Che parlarne “è molto complicato”. Che il suo sentimento “era più profondo e non prevedeva una condizione di vita quotidiana”. Che era innamorata della sua anima. E di quando passarono insieme una giornata al mare. E di quando andarono insieme in Argentina per interrogare un boss, e lei impose a Giovanni l’walkman con le canzoni di Gianna Nannini . E mi viene in mente, magari sbaglio, che la canzone fosse ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Scrivendo la storia del suo amore per Giovanni Falcone nel suo libro di memorie, Ilda, eroina della guerra alle mafie, ha dato a chiunque il diritto di occuparsene. Per ri-raccontarla. Per commentarla.La storia ha occupato l’intero taglio basso del Corriere della Sera di giovedì 7 ottobre. È il 12 ottobre, e ancora se ne parla.Racconta, Ilda la dura, Ilda l’incorruttibile, Ilda la coraggiosa, che se ne innamorò. Che parlarne “è molto complicato”. Che il suo sentimento “era più profondo e non prevedeva una condizione di vita quotidiana”. Che era innamorata della sua anima. E dipassarono insieme una giornata al mare. E diandarono insieme in Argentina per interrogare un boss, e lei impose a Giovanni l’walkman con le canzoni di Gianna Nannini . E mi viene in mente, magari sbaglio, che la canzone fosse ...

Advertising

HuffPostItalia : Boccassini, quando il rimpianto ti prende la mano - CarFrutta : È impossibile non replicare quando si supera il limite e si arriva, forse paradossalmente con fini opposti, a comme… - Corriere : «È impossibile non replicare» quando «si supera il limite e si arriva, forse paradossalmente con fini opposti, a co… - lagemella : RT @beatandlove: So’ tutte alpha woman, poi quando ne vedono una vera tipo Ilda Boccassini si mettono paura - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @PaoloBorg: Boccassini ricorda nella sua biografia quando Di Gennaro le fece pressioni per non accusare Berlusconi. Ma perchè non lo dis… -