Un posto al Sole | Maurizio Aiello festeggia un importante traguardo

Anche se in Un posto al Sole interpreta i panni del cattivo, Maurizio Aiello è molto amato e apprezzato dai colleghi. Negli ultimi giorni, non a caso, l'attore ha condiviso un traguardo molto importante e l'ha voluto condividere con alcuni dei colleghi di Palazzo Palladini. Amato e odiato dai telespettatori per il ruolo di Alberto Palladini in Un posto al Sole, Maurizio Aiello svolge anche un altro mestiere che in pochi conoscono. Qualche tempo fa, precisamente 10 anni or sono, l'attore ha fondato una rivista, la I'm Magazine. E' proprio in onore di questo suo secondo lavoro, che Maurizio ha organizzato una festa esclusiva a Napoli. I'm Magazine si occupa di diversi argomenti: dal cinema alla ...

