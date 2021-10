Leleprox : RT @qn_giorno: Ucciso in piazza a Voghera, un teste: 'Adriatici tirò fuori la pistola dopo essere caduto' - qn_giorno : Ucciso in piazza a Voghera, un teste: 'Adriatici tirò fuori la pistola dopo essere caduto' - antonia_mattei : RT @CrochetRaus: @Anna2Ary Anche mia figlia ieri mi ha detto che mentre erano a piazza del popolo era giunta voce del ragazzo investito e u… - Anna2Ary : RT @CrochetRaus: @Anna2Ary Anche mia figlia ieri mi ha detto che mentre erano a piazza del popolo era giunta voce del ragazzo investito e u… - Pirgi64 : RT @ElisaGhi: Quando i #fascisti hanno messo una bomba in piazza della Loggia, hanno ucciso anche Vittorio Zambarda. Il figlio ha deciso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso piazza

IL GIORNO

Pavia, 11 ottobre 2021 - Incidente probatorio in corso davanti al gip di Pavia sul caso della morte di Youns El Boussettaoui , il marocchinoina Voghera il 20 luglio dall'assessore (oggi ex) alla Sicurezza Massimo Adriatici . L'udienza è volta a ricostruire quanto accadde quella sera e se Adriatici sparò per difendersi dall'......in un agguato in via Luigi Crisconio a Ponticelli( leggi qui l'articolo ). Gli inquirenti ... che gestiva unadi spaccio, e di un parcheggiatore abusivo. Le indagini sugli episodi ...Incidente probatorio a Pavia per ricostruire la morte di Youns El Boussettaoui. L'ex assessore è accusato di eccesso colposo di legittima difesa ...Erano circa le 10:00 di questa mattina quando Paolo Salvaggio, agli arresti domiciliari per droga, è stato raggiunto da 3 colpi di pistola mentre si trovava in via della Costituzione a Buccinasco, hin ...