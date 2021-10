Squid Game: ad Abu Dhabi si terrà la prima versione "vera" del gioco (Di lunedì 11 ottobre 2021) La prima versione 'reale' di Squid Game avrà luogo domani, martedì 12 ottobre 2021, presso il Centro Culturale Coreano negli Emirati Arabi Uniti ad Abu Dhabi. Martedì 12 Ottobre 2021, presso Abu Dhabi, i fan di Squid Game avranno la possibilità di vivere in prima persona un'esperienza molto simile a quella dei protagonisti della loro serie Netflix preferita, senza l'omicidio, le indicibili sofferenze e gli spargimenti di sangue. Il Centro Culturale Coreano negli Emirati Arabi Uniti sta organizzando una rievocazione dei giochi, visti nella serie sudcoreana, per due squadre di 15 partecipanti. L'evento, previsto per questo martedì, avrà luogo in due sessioni separate presso l'ufficio di Abu Dhabi del Centro Culturale. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021) La'reale' diavrà luogo domani, martedì 12 ottobre 2021, presso il Centro Culturale Coreano negli Emirati Arabi Uniti ad Abu. Martedì 12 Ottobre 2021, presso Abu, i fan diavranno la possibilità di vivere inpersona un'esperienza molto simile a quella dei protagonisti della loro serie Netflix preferita, senza l'omicidio, le indicibili sofferenze e gli spargimenti di sangue. Il Centro Culturale Coreano negli Emirati Arabi Uniti sta organizzando una rievocazione dei giochi, visti nella serie sudcoreana, per due squadre di 15 partecipanti. L'evento, previsto per questo martedì, avrà luogo in due sessioni separate presso l'ufficio di Abudel Centro Culturale. ...

Advertising

NetflixIT : Il cast di Squid Game gioca anche con i nostri sentimenti?? - NetflixIT : Abbiamo rivisto anche oggi Squid Game? Sì. Siamo forse stanchi di parlarne? No! - sayrevee : Idea per un nuovo gioco di Squid Game impossibile: hai un’ora di tempo per alzarti dal letto senza piangere - lovneer93 : comunque ho iniziato squid game mancavo solo io - ceesxa : RT @lu_nareclipse: squid game ma devi svolgere la regola di ruffini senza piangere -