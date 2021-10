Sospesa la vice questore no-pass Nunzia Schilirò (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore no green pass della Polizia di Stato, ha utilizzato Facebook per annunciare la sua sospensione “Qualcuno non vedeva l’ora di dare la notizia. Dato che la fonte non sono io, vi è un’imprecisione. Sarò Sospesa da domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni”. scusate chiedo per un amico: la Dott ssa Schiliro’, SINDACALISTA del COSAP e’ stata Sospesa dal servizio e dallo stipendio, cosa pensate di fare? difendere una lavoratrice, o abbandonarla alla protervia del Padrone di turno? Da cio’ vedremo di che pasta siete fatti.!!!!!! https://t.co/v0BSZ8Z0uf — SCIPIONE L’AFRICANO (@SCIPIONELAFRIC1) October 11, 2021 Secondo le prime ricostruzioni la donna ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021)Alessandrano greendella Polizia di Stato, ha utilizzato Facebook per annunciare la sua sospensione “Qualcuno non vedeva l’ora di dare la notizia. Dato che la fonte non sono io, vi è un’imprecisione. Saròda domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni”. scusate chiedo per un amico: la Dott ssa Schiliro’, SINDACALISTA del COSAP e’ statadal servizio e dallo stipendio, cosa pensate di fare? difendere una lavoratrice, o abbandonarla alla protervia del Padrone di turno? Da cio’ vedremo di che pasta siete fatti.!!!!!! https://t.co/v0BSZ8Z0uf — SCIPIONE L’AFRICANO (@SCIPIONELAFRIC1) October 11, 2021 Secondo le prime ricostruzioni la donna ...

