Advertising

Novella_2000 : Sophie Codegoni rivela a che età lo ha fatto per la prima volta (e poi si contraddice su Matteo Ranieri) #gfvip - PasqualeMarro : #SophieCodegoni contro #SoleilSorge: “Non ti premettere, pretendo…” - SilvioG92 : Sophie Codegoni lo sappiamo che sei tu dietro questo account ?? #gfvip - Novella_2000 : Sophie sparla di Soleil e lancia una stoccata: “Gelosa del mio rapporto con Gianmaria” (VIDEO) #gfvip - LadyNews_ : #SophieCodegoni fa a pezzi #MatteoRanieri: 'Nessun contatto fisico' -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

Leggi anchecontro Soleil Sorge Samy ci ha tenuto poi a ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto in questa nuova esperienza televisiva. Parlando del suo percorso al Gf Vip ,...ha fatto a pezzi il suo ex fidanzato Matteo Ranieri durante una chiacchierata con gli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip . L'ex tronista di Uomini e Donne e ...Sophie Codegoni svela i dettagli sulla sua prima volta, poi si contraddice sul suo ex Matteo Ranieri: ecco le sue dichiarazioni.Si fa sempre più complicata la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié al Grande Fratello Vip. Lo sportivo non gradisce più le attenzioni della principessa e l'ha invitata a prendere le dist ...