Selvaggia Lucarelli | arriva un addio inaspettato | chiarito ogni dubbio

Advertising

ravepartygianni : @stanzaselvaggia Vogliamo vedere Selvaggia Lucarelli che denuncia la dittatura del bankster Draghi - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: “Addio a Il Fatto Quotidiano. Perché #SelvaggiaLucarelli molla #Travaglio #giornalismo #11ottobre #iltempoquotidiano https:/… - Adrien_Zucchero : a me non frega dove vai - tempoweb : “Addio a Il Fatto Quotidiano. Perché #SelvaggiaLucarelli molla #Travaglio #giornalismo #11ottobre… - StraNotizie : Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina a Barbara d’Urso e annuncia il suo addio a Il Fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

prende una decisione professionale importante: 'Desiderio di accettare sfide più audaci'tornerà in Tv sabato prossimo. Difatti quest'ultima, anche in questa ...domenica pomeriggio è stata ospite da Mara Venier in collegamento a Domenica In , ma nell'annunciarlo via Instagram ha taggato per errore il profilo di Domenica Live di Barbara d'...E' tra le giornaliste più temute ed il suo addio fa parlare: Selvaggia Lucarelli ha deciso di cambiare strada e chiarisce la sua posizione.È un annuncio che si fa notare e arriva dalla stessa Selvaggia Lucarelli. Che ne approfitta invitando a non cercare retroscena: spiega tutto ...