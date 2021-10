“Purtroppo è lui”. Trovato il cadavere di Davide. Scomparso, lo cercavano da due giorni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Monviso, la tragica scoperta dopo due giorni dalla scomparsa. Nessuna sua notizia da sabato, ovvero da quando Davide aveva deciso di dedicarsi a un’escursione, avvisando la madre che avrebbe dormito una notte in alta montagna sul Re di Pietra in un bivacco. L’allarme è scattato quando Davide, 34 anni, non solo non ha dato più alcun cenno di sé, ma non si è neanche presentato a lavoro. Un turno pomeridiano saltato e nel giro di poche ore, per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono scattate le ricerche dell’alpinista, spintosi ad alta quota sul Monviso. Ben 48 ore da quando non si avevano più notizie di Davide, poi la scoperta è stata tragica. Il suo cadavere sarebbe stato riTrovato durante un sorvolo della zona in elicottero. Stando alle prime ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Monviso, la tragica scoperta dopo duedalla scomparsa. Nessuna sua notizia da sabato, ovvero da quandoaveva deciso di dedicarsi a un’escursione, avvisando la madre che avrebbe dormito una notte in alta montagna sul Re di Pietra in un bivacco. L’allarme è scattato quando, 34 anni, non solo non ha dato più alcun cenno di sé, ma non si è neanche presentato a lavoro. Un turno pomeridiano saltato e nel giro di poche ore, per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono scattate le ricerche dell’alpinista, spintosi ad alta quota sul Monviso. Ben 48 ore da quando non si avevano più notizie di, poi la scoperta è stata tragica. Il suosarebbe stato ridurante un sorvolo della zona in elicottero. Stando alle prime ...

