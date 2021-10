Perché è stata prolungata la data di scadenza dei vaccini Pfizer (Di lunedì 11 ottobre 2021) (foto: Man Napo/Unsplash)Il tema della conservazione e della shelf life dei vaccini anti Covid-19 si è posto fin dall’autunno del 2020, non appena è apparso chiaro che erano in arrivo formulazioni vaccinali che richiedevano condizioni di freddo molto particolari. E se quasi a un anno di distanza – e con l’estate alle spalle – possiamo ora dire che la sfida della filiera logistica nel nostro paese si è risolta senza particolari criticità, in questi ultimi mesi è emerso con forza il tema del fine vita delle dosi inutilizzate. Un tema che riguarda da un lato i vaccini in via di dismissione, come quelli a vettore virale di AstraZeneca e Johnson & Johnson che ha più senso redistribuire all’estero che gettare nell’immondizia, ma dall’altro anche le più utilizzate formulazioni a rna messaggero di Pfizer e Moderna. Per queste ultime, ... Leggi su wired (Di lunedì 11 ottobre 2021) (foto: Man Napo/Unsplash)Il tema della conservazione e della shelf life deianti Covid-19 si è posto fin dall’autunno del 2020, non appena è apparso chiaro che erano in arrivo formulazioni vaccinali che richiedevano condizioni di freddo molto particolari. E se quasi a un anno di distanza – e con l’estate alle spalle – possiamo ora dire che la sfida della filiera logistica nel nostro paese si è risolta senza particolari criticità, in questi ultimi mesi è emerso con forza il tema del fine vita delle dosi inutilizzate. Un tema che riguarda da un lato iin via di dismissione, come quelli a vettore virale di AstraZeneca e Johnson & Johnson che ha più senso redistribuire all’estero che gettare nell’immondizia, ma dall’altro anche le più utilizzate formulazioni a rna messaggero die Moderna. Per queste ultime, ...

