Milano, immigrato 18enne colpisce la vittima con una testata al volto per rubargli soldi e cellulare (Di lunedì 11 ottobre 2021) Violenza cieca a Milano e tensione sempre più alta. I carabinieri hanno arrestato un immigrato per rapina aggravata in concorso ai danni di un connazionale 22enne. Si tratta di un diciottenne di origini egiziane. I militari, nel corso di controlli nella zona di corso Como, hanno effettuato un intervento in viale Monte Grappa per una lite tra giovani nordafricani. Poco prima, due ragazzi non identificati si erano avvicinati alla vittima e l’avevano minacciata con un coccio di bottiglia. L’obiettivo era portargli via il portafogli. Milano, la violenza del diciottenne egiziano Successivamente era arrivato il 18enne. Il giovane immigrato, dopo aver colpito con una testata al volto la vittima, gli aveva rubato uno smartphone, vari documenti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Violenza cieca ae tensione sempre più alta. I carabinieri hanno arrestato unper rapina aggravata in concorso ai danni di un connazionale 22enne. Si tratta di un diciottenne di origini egiziane. I militari, nel corso di controlli nella zona di corso Como, hanno effettuato un intervento in viale Monte Grappa per una lite tra giovani nordafricani. Poco prima, due ragazzi non identificati si erano avvicinati allae l’avevano minacciata con un coccio di bottiglia. L’obiettivo era portargli via il portafogli., la violenza del diciottenne egiziano Successivamente era arrivato il. Il giovane, dopo aver colpito con unaalla, gli aveva rubato uno smartphone, vari documenti ...

