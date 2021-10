Luciana Littizzetto e i figli in affido: «Non mi chiamano mamma, ma me ne frego» (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’affido è una scelta che nasce dal cuore. Luciana Littizzetto l’ha fatta quattordici anni fa quando nella sua vita sono entrati Jordan e Vanessa, all’epoca 9 e 11 anni. Due fratelli che la comica torinese volle prendere in affido con l’allora compagno Davide Graziano. Oggi i due ragazzi hanno rispettivamente 26 e 23 anni. E Luciana, che ormai da tempo ha completato il percorso di adozione, ha raccontato la sua esperienza, per la prima volta a Che tempo che fa, in occasione della pubblicazione del suo libro Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’affido è una scelta che nasce dal cuore. Luciana Littizzetto l’ha fatta quattordici anni fa quando nella sua vita sono entrati Jordan e Vanessa, all’epoca 9 e 11 anni. Due fratelli che la comica torinese volle prendere in affido con l’allora compagno Davide Graziano. Oggi i due ragazzi hanno rispettivamente 26 e 23 anni. E Luciana, che ormai da tempo ha completato il percorso di adozione, ha raccontato la sua esperienza, per la prima volta a Che tempo che fa, in occasione della pubblicazione del suo libro Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore.

