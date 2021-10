Gf VIP | nomination | chi sono i nominati di ieri sera 11 ottobre? Tutti i voti

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP più votato è... Davide! È lui il preferito del pubblico e sarà immune dalle prossi… - maxdinuzzo : @GFVIP_Official #soleil ma cosa aspettate a mandare in nomination e sbattere fuori questa donna ridicola snob convi… - edvinnhrry : speriamo che oggi i vip alle nomination faranno il nome di katia così se ne va via #gfvip - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2021: chi è stato eliminato ieri e chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di lune… - manis_fabio : Mi mancano i tempi del GrandeFratello Nip o Vip che sia che iniziava alle 9:15 esagerando 9:25. Che alle 10 si eran… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP nomination

Sky Tg24

... una lasagna di troppo? Il confronto tra Manuel Bortuzzo e le sorelle Selassié Prima di dedicare il consueto spazio alle nuoveche porteranno ai nomi dei prossimi concorrenti del GFal ...Inquesta sera, durante la diretta che seguiremo minuto per minuto su , ci sono Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Raffaella Fico. GRANDE FRATELLO- DIRETTA NONA PUNTATA 22.17 22.Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in ...L'arrivo a Roma di Matteo in queste ore lascia supporre la sua presenza nel reality show di questa sera, sebbena la cosa non sia stata comunicata dalla produzione Lunedì 11 ottobre, in prima serata su ...