(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Napoli hato Diego Demme a pieno ritmo. Il centrocampista tedesco è tornato in campo per due scampoli di partita contro Cagliari e Fiorentina ma ora è pronto a riprendersi completamente la scena. Dopo l'infortunio con la Pro Vercelli,ha dovuto affidarsi solamente alla coppia Fabian-Anguissa ma da domenica prossima avrà un'arma in più. Demme Napoli Serie ANapoli,Demme: ora sarà staffetta Il ritorno di Diego Demme è un'ottima notizia per il Napoli e per Luciano. La coppia Fabian-Anguissa ha dimostrato di valere tantissimo e di essere ben rodata nelle prime apparizioni in stagione ma le difficoltà tra Serie A ed Europa League costringono a cambiare protagonisti nel momento del bisogno. E Diego Demme calza a pennello per il Napoli e per ...

Advertising

Spazio_Napoli : Finalmente Demme! Spalletti ritrova i muscoli mancanti: ora chi gioca? - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA SARA' LUI IL NUOVO ACQUISTO DEL NAPOLI, SPALLETTI NON VEDE L'ORA DI AVERLO A DSIPOSIZIONE. FINALM… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente Demme

SpazioNapoli

al 34' gli arriva la palla e lui la trasforma nel primo tiro in porta del Napule. Cinque ... Come si dice: non ora, non qui - 4dal 70'. Ha rischiato di farsi cacciare " 5 Eh - senza ...Fallo tattico disu Nico Gonzalez e giallo per lui. Vlahovic ci prova di piatto ma non trova ... Umberto Tessier) FORMAZIONI UFFICIALI! Stiamoper vivere la diretta di Fiorentina Napoli ...Il Napoli e la sosta, di solito sono due argomenti che non si toccano tanto facilmente, anzi spesso vanno a contrasto, ma Spalletti ...La consorte dell'attaccante azzurro ha pubblicato su Instagram il video mentre attraversano in barca uno dei tanti canali di Amsterdam. Di seguito le immagini Breve vacanza in Olanda per Dries Mertens ...