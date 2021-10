(Di lunedì 11 ottobre 2021) “L’idea deldueè una. I giocatori sono impegnati 365 giorni all’anno, e la FIFA propone di giocare un altro grande torneo alla fine distagione? Questo rovinerebbe i giocatori e aumenterebbe gli infortuni“. Lo ha detto il presidente della Uefa, Aleksanderche torna ad attaccare la proposta della Fifa di undue. Per il numero 1 del calcio continentale, c’è anche una questione legata al calcio femminile: “Giocare uno un Europeoanno, rischi di mettere in ombra il calcio femminile. Il calcio non è soltanto denaro, non ci sono solo i soldi, c’è anche un’essenza in questo sport”. E sulle riaperture: “Non ...

Advertising

sportface2016 : Ceferin attacca ancora la proposta di un Mondiale ogni due anni: 'Sciocchezza totale' - juvspeed993 : @mike_fusco Assurdo. Ceferin aveva messo 1000 euro sul 2 secco - la_patrizia_ : @ilciccio67 @mirkonicolino Passerà sicuro da sotto casa mia. Se vuoi preparo uno striscione da mettere bello lungo… - mar_aie : Quanto mi sta sul cazzo #Ceferin con quella faccia di cazzo... #ItaliaBelgio - ematr_86 : Fallo sul portiere rumeno non visto dall'arbitro #Cakir sta arbitra do male anche stasera @UEFA #CeferinOut #Ceferin -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin sul

Sportface.it

ha vinto solo Gara 1, al massimo". La chiosamovimento Black Lives Matter: "In America è qualcosa di veramente sentito. Ai campionati Europei le discussioni, invece, sembravano uscite da ...Sono stato lusingato quandomi ha chiesto di lavorare con lui, l'ho vissuto anche come un ... Leggodisplay il nome di Ibrahimovic. Rispondo e mi fa: "Complimenti, tue il Milan avete preso ...Le dichiarazioni del presidente della Uefa Ceferin sul Mondiale ogni due anni: "Sciocchezza totale, mette in ombra il calcio femminile" ...Aleksander Ceferin non usa giri di parole per parlare del Mondiale ogni due anni. Ai microfoni di Rai Sport, il presidente UEFA ha duramente criticato la proposta FIFA, ritenendola una “sciocchezza to ...