Bungee jumping, madre di tre bambini si schianta da 24 metri. "Una corda non era fissata" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Doveva solo essere un ' Bungee jumping ', un'avvenutura estrema come tante altre già vissute fino a oggi. Invece Yevgenia Leontyeva , 33enne madre di tre bambini, è morta dopo essere precipitata dal ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Doveva solo essere un '', un'avvenutura estrema come tante altre già vissute fino a oggi. Invece Yevgenia Leontyeva , 33ennedi tre, è morta dopo essere precipitata dal ...

Advertising

blogsicilia : #kazakistan #11ottobre Madre di 3 figli fa bungee jumping ma la corda non regge e muore (VIDEO) -… - giannettimarco : RT @leggoit: Bungee jumping: mamma si lancia nel vuoto ma la corda non è legata, morta davanti agli occhi dei tre figli - Gazzettino : Bungee jumping, giovane mamma si lancia ma la corda non è legata: muore davanti ai 3 figli - gvldenstark : il modo in cui vorrei fare bungee jumping ci penso ogni giorno ??????????????? -