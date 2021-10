Ardea, blitz alle Salzare: in 7 finiscono in manette per furto aggravato di elettricità (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ardea – E’ di 7 arresti il bilancio finale del blitz compiuto questa mattina (leggi qui) dai carabinieri della Compagnia di Anzio, guidati dal capitano Giulio Pisani, con perquisizione della zona tra via Monti di Santa Lucia, Valli di Santa Lucia, via dei Colli Marini, viale San Lorenzo e via delle Salzare. I 7 sono accusati di furto aggravato di energia elettrica, Nel corso delle perquisizioni, sono state trovate anche diverse sostanze di stupefacenti come hashish e marijuana. Nell’operazione sono stati impiegati dai militari dell’Arma elicotteristi e unità cinofile, più di 15 mezzi e oltre 40 uomini. Il blitz, partito su delega della procura di Velletri, fa parte delle indagini dei carabinieri sui roghi tossici e dolosi divampati quest’estate a Tor San Lorenzo, proprio a ridosso ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021)– E’ di 7 arresti il bilancio finale delcompiuto questa mattina (leggi qui) dai carabinieri della Compagnia di Anzio, guidati dal capitano Giulio Pisani, con perquisizione della zona tra via Monti di Santa Lucia, Valli di Santa Lucia, via dei Colli Marini, viale San Lorenzo e via delle. I 7 sono accusati didi energia elettrica, Nel corso delle perquisizioni, sono state trovate anche diverse sostanze di stupefacenti come hashish e marijuana. Nell’operazione sono stati impiegati dai militari dell’Arma elicotteristi e unità cinofile, più di 15 mezzi e oltre 40 uomini. Il, partito su delega della procura di Velletri, fa parte delle indagini dei carabinieri sui roghi tossici e dolosi divampati quest’estate a Tor San Lorenzo, proprio a ridosso ...

