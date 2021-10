Verissimo, stop per il programma: ecco perchè non va in onda (Di domenica 10 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fermo momentaneo per la nota trasmissione televisiva Verissimo, che oggi non andrà in onda. Scopriamo insieme il motivo legato a questa scelta. Salta per oggi l’appuntamento con la trasmissione televisiva Verissimo, in onda solitamente su Canale 5. Cambio di programma dunque per questo amatissimo talk show, che subisce uno stop momentaneo. La trasmissione è ritornata Leggi su youmovies (Di domenica 10 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fermo momentaneo per la nota trasmissione televisiva, che oggi non andrà in. Scopriamo insieme il motivo legato a questa scelta. Salta per oggi l’appuntamento con la trasmissione televisiva, insolitamente su Canale 5. Cambio didunque per questo amatissimo talk show, che subisce unomomentaneo. La trasmissione è ritornata

Advertising

zazoomblog : Verissimo stop per il programma: ecco perchè non va in onda - #Verissimo #programma: #perchè - Foire__ : @carlo_avossa @gigi52335676 Verissimo. Parlavano tanto di 'stop dittatura', 'basta terrorismo', 'libertà ai lavorat… - mani72012 : @403_spartan @Andrea_D74 Verissimo quello che dici. Io non sento i miei 'amici' di Milano neanche più al telefono.… -