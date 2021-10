Saman Abbas, test in corso sui resti ritrovati in due sacchi neri (Di domenica 10 ottobre 2021) Vigili del fuoco e carabinieri fanno la scoperta nel cavo di bonifica. Attesi i risultati della medicina legale sui ritrovamenti. Ancora una volta un momento di tensione nel caso Saman Abbas: il corpo della ragazza sta per essere ritrovato? In un canalone a 17 minuti da Novellara sono emersi due sacchi neri di cellophane contenenti residui di natura organica di color marrone. Del dettaglio importante si è parlato durante la puntata di Quarto grado. Il luogo del ritrovamento di questi sacchi è compatibile con un’ipotesi formulata dagli inquirenti: Saman, dopo essere stata uccisa, potrebbe essere stata fatta a pezzi dai parenti per liberarsi del cadavere, e portata a una distanza compatibile con un possibile percorso dei presunti assassini da Novellara ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 ottobre 2021) Vigili del fuoco e carabinieri fanno la scoperta nel cavo di bonifica. Attesi i risultati della medicina legale sui ritrovamenti. Ancora una volta un momento di tensione nel caso: il corpo della ragazza sta per essere ritrovato? In un canalone a 17 minuti da Novellara sono emersi duedi cellophane contenenti residui di natura organica di color marrone. Del dettaglio importante si è parlato durante la puntata di Quarto grado. Il luogo del ritrovamento di questiè compatibile con un’ipotesi formulata dagli inquirenti:, dopo essere stata uccisa, potrebbe essere stata fatta a pezzi dai parenti per liberarsi del cadavere, e portata a una distanza compatibile con un possibile perdei presunti assassini da Novellara ...

