Nati con le microplastiche (Di domenica 10 ottobre 2021) Frammenti di queste sostanze sono state rilevate, in uno studio italiano, persino nella placenta materna. E, in media, ne ingeriamo 90 mila particelle l'anno. Originate dagli alimenti, dalle auto, dai vestiti... Ogni settimana, ciascun essere umano ingerisce in media 1.769 particelle di microplastica, l'equivalente di 5 grammi, semplicemente bevendo acqua. Facendo un rapido calcolo, significa che ingeriamo, ogni anno, qualcosa come 90 mila microparticelle di plastica nascoste in un bicchiere. Lo studio che lo sostiene è dell'Università di Sidney, ma non è l'unico. Secondo molte altre indagini, la plastica invisibile è presente nel sale, nel pesce, nei cosmetici, negli abiti, nei contenitori. Una «compagna» fedele della nostra vita quotidiana. Persino prima ancora di venire al mondo. A dirlo, questa volta, sono i ricercatori dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma che, per primi al ... Leggi su panorama (Di domenica 10 ottobre 2021) Frammenti di queste sostanze sono state rilevate, in uno studio italiano, persino nella placenta materna. E, in media, ne ingeriamo 90 mila particelle l'anno. Originate dagli alimenti, dalle auto, dai vestiti... Ogni settimana, ciascun essere umano ingerisce in media 1.769 particelle di microplastica, l'equivalente di 5 grammi, semplicemente bevendo acqua. Facendo un rapido calcolo, significa che ingeriamo, ogni anno, qualcosa come 90 mila microparticelle di plastica nascoste in un bicchiere. Lo studio che lo sostiene è dell'Università di Sidney, ma non è l'unico. Secondo molte altre indagini, la plastica invisibile è presente nel sale, nel pesce, nei cosmetici, negli abiti, nei contenitori. Una «compagna» fedele della nostra vita quotidiana. Persino prima ancora di venire al mondo. A dirlo, questa volta, sono i ricercatori dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma che, per primi al ...

