Meghan Markle ed Harry: tutto ciò che sappiamo sul battesimo della piccola Lilibet (Di domenica 10 ottobre 2021) Meghan Markle ed Harry sono diventati genitori bis della piccola Lilibet lo scorso 4 giugno. Del battesimo, però, ancora nessuna notizia (foto: Getty) Sono passati ormai quattro mesi dalla nascita della piccola Lilibet Diana. Era il 4 giugno scorso e Meghan Markle e il principe Harry diventavano genitori di una bambina di cui il mondo avrebbe saputo ben poco. Dal parto in poi, i Duchi del Sussex hanno scelto di mantenere il totale riserbo sulla piccola. Nessuna foto, nessun aggiornamento, nessun commento sulla bambina che ha reso Archie Harrison il fratello maggiore. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Meghan ... Leggi su amica (Di domenica 10 ottobre 2021)edsono diventati genitori bislo scorso 4 giugno. Del, però, ancora nessuna notizia (foto: Getty) Sono passati ormai quattro mesi dalla nascitaDiana. Era il 4 giugno scorso ee il principediventavano genitori di una bambina di cui il mondo avrebbe saputo ben poco. Dal parto in poi, i Duchi del Sussex hanno scelto di mantenere il totale riserbo sulla. Nessuna foto, nessun aggiornamento, nessun commento sulla bambina che ha reso Archie Harrison il fratello maggiore. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU...

Advertising

infoitcultura : Royal Skincare a confronto: i prodotti preferiti da Meghan Markle, Kate Middleton e la Regina Elisabetta - infoitcultura : Meghan Markle e Harry, reunion reale: i Duchi di Sussex voleranno in Gran Bretagna per onorare Lady D? - infoitcultura : Meghan Markle sbaglia ancora: ecco il suo errore clamoroso a New York - infoitcultura : Il documentario Netflix sulla vita del principe Harry e Meghan Markle - infoitcultura : Il principe Harry e Meghan Markle pronti a tornare a sorpresa per Lady Diana -