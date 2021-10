La furia dei “No Green Pass”: devastato anche il pronto soccorso del Policlinico Umberto I (Di domenica 10 ottobre 2021) La folle violenza dei manifestanti “No Green Pass” ha colpito ieri notte anche il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma. Uno dei rivoltosi era stato portato lì per essere visitato dopo uno scontro avuto con la polizia in strada: l’uomo ha affermato di essere rimasto ferito dopo aver provato a filmare le forze dell’ordine impegnate a contenere la guerriglia di Roma. Al rifiuto di fornire i documenti ha colpito un agente al petto e si è dato alla fuga, ma è stato fermato e si è poi gettato a terra affermando di essere stato ferito dalla polizia. Accompagnato in ospedale e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, l’uomo ha dato in escandescenze, ha rifiutato il ricovero e si è opposto alle procedure anti-Covid. Durante il triage, il ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) La folle violenza dei manifestanti “No” ha colpito ieri notteildelI di Roma. Uno dei rivoltosi era stato portato lì per essere visitato dopo uno scontro avuto con la polizia in strada: l’uomo ha affermato di essere rimasto ferito dopo aver provato a filmare le forze dell’ordine impegnate a contenere la guerriglia di Roma. Al rifiuto di fornire i documenti ha colpito un agente al petto e si è dato alla fuga, ma è stato fermato e si è poi gettato a terra affermando di essere stato ferito dalla polizia. Accompagnato in ospedale e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, l’uomo ha dato in escandescenze, ha rifiutato il ricovero e si è opposto alle procedure anti-Covid. Durante il triage, il ...

Ultime Notizie dalla rete : furia dei Anche Roberto Fiore tra gli arrestati per gli scontri di Roma ... quando è dovuta intervenire la polizia in tenuta antisommossa, per contenere la furia della folla. ... Tra le fila dei no vax e no Green Pass c'erano infatti anche esponenti di spicco di Forza Nuova. ...

Il terremoto che scuote l'Asia: Cina e India senza carbone ed elettricità Con buona pace di Greta e dei gretini, ancora non pervenuti nelle strade di Nuova Delhi e Pechino. ... Pechino ha ordinato in fretta e furia alle miniere di carbone di aumentare la produzione. Il ...

"Furia dei vandali, serve il daspo urbano" il Resto del Carlino Manifestante ricoverato, assalto dei no pass al pronto soccorso Nella notte è stato raggiunto da altri manifestanti ed è stato caos nei locali del pronto soccorso. Il pronto soccorso è stato devastato dalla furia dei manifestanti. ' Contemporaneamente all'esterno ...

Accordo Marongiu-Furia: "Ci uniamo sui temi cari alla città" “Abbiamo da sempre detto di essere aperti al dialogo con tutti - ha detto Sergio Furia, candidato pentastellato - e quando abbiamo visto che Leo e la sua coalizione erano pronti a dare seguito ai nost ...

