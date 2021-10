Guardiani della Galassia 3, Will Poulter sarà Adam Warlock? (Di domenica 10 ottobre 2021) Dei recenti rumor vorrebbero Will Poulter come interprete scelto dai Marvel Studios per il personaggio di Adam Warlock in Guardiani della Galassia 3. Iniziano a circolare nuovi rumor su Guardiani della Galassia 3, sembra che il nuovo capitolo della saga Marvel abbia in Will Poulter un interprete designato per il ruolo di Adam Warlock. Come al solito è da prendere tutto con le pinze, ma nuove voci del web sembrerebbero puntare all'attore de Le Cronache di Narnia e Black Mirror come possibile volto dell'atteso personaggio nel MCU. Stando a quanto segnalato da Comicbook, che fa riferimento a dei rumor riportati da The Cosmic Circus, pare ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 ottobre 2021) Dei recenti rumor vorrebberocome interprete scelto dai Marvel Studios per il personaggio diin3. Iniziano a circolare nuovi rumor su3, sembra che il nuovo capitolosaga Marvel abbia inun interprete designato per il ruolo di. Come al solito è da prendere tutto con le pinze, ma nuove voci del web sembrerebbero puntare all'attore de Le Cronache di Narnia e Black Mirror come possibile volto dell'atteso personaggio nel MCU. Stando a quanto segnalato da Comicbook, che fa riferimento a dei rumor riportati da The Cosmic Circus, pare ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Guardiani della Galassia 3, Will Poulter sarà Adam Warlock? - GianlucaOdinson : Guardiani della Galassia Vol. 3, trapela l'interprete di un potentissimo personaggio. Ed è assolutamente perfetto - vjumpsuit : Ma quanto é bella la playlist di guardiani della galassia - CineFumetti : RT @BestMovieItalia: Guardiani della Galassia Vol. 3, trapela l'interprete di un potentissimo personaggio. Ed è assolutamente perfetto - ht… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Will Poulter sarà Adam Warlock in Guardiani della Galassia: Vol. 3? [RUMOR] -