CIV | Elia Bartolini vince il titolo tricolore in Moto3 davanti a Matteo Bertelle a Vallelunga

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021) E’ calato il sipario sul CIV, campionato italiano velocità, che quest’oggi assegnava la palma di migliore nelle singole categorie sul tracciato di. In, la battaglia era decisamente interessante trache nel corso di gara-1 ieri e di gara-2 hanno messo in mostra il loro talento. L’ha spuntata l’alfiere della Bardhal VR46 Rider Academy in sella alla sua KTM precedendo in entrambe le prove il suo rivale più qualificato e conquistando ilcon questa doppietta si è portato a quota 223 punti, precedendo di sette lunghezze. Un risultato che certifica la qualità del lavoro della VR46 Academy che sta lavorando in maniera intensa per lanciare ...