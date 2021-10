Bufera su Michetti: “Perché pietà per Shoah e non per altri?” (Di domenica 10 ottobre 2021) Polemiche per l’articolo del 2020 a firma dell’attuale candidato a sindaco di Roma del centrodestra. “Le parole di Michetti sulla memoria della Shoah sono molto gravi ed echeggiano pericolosi pregiudizi antisemiti”. Lo scrive su Twitter il candidato a sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri. “Il rispetto e l’educazione si dovrebbero pretendere nei confronti di tutti gli esseri umani e di chiunque abbia sofferto o subito ingiustizie senza distinzioni di sesso, razza, lingua. Ogni anno si girano e si finanziano 40 film sulla Shoah, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell’orrenda persecuzione. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Massimo rispetto per chi è stato trucidato da barbari assassini senza scrupoli per la sola ‘colpa’ di appartenere a una etnia o a una confessione religiosa, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Polemiche per l’articolo del 2020 a firma dell’attuale candidato a sindaco di Roma del centrodestra. “Le parole disulla memoria dellasono molto gravi ed echeggiano pericolosi pregiudizi antisemiti”. Lo scrive su Twitter il candidato a sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri. “Il rispetto e l’educazione si dovrebbero pretendere nei confronti di tutti gli esseri umani e di chiunque abbia sofferto o subito ingiustizie senza distinzioni di sesso, razza, lingua. Ogni anno si girano e si finanziano 40 film sulla, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell’orrenda persecuzione. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Massimo rispetto per chi è stato trucidato da barbari assassini senza scrupoli per la sola ‘colpa’ di appartenere a una etnia o a una confessione religiosa, ...

repubblica : Roma, bufera su Michetti dopo le frasi sulla Shoah: 'Per ebrei pietà perché avevano banche'. Pd: 'Si vergogni' [di… - fattoquotidiano : Elezioni Roma, bufera su Michetti per degli articoli sulla Shoah: “Intollerabili, patrimonio dell’antisemitismo che… - patridec : RT @repubblica: Roma, bufera su Michetti dopo le frasi sulla Shoah: 'Per ebrei pietà perché avevano banche'. Pd: 'Si vergogni' [di Marina d… - alcinx : RT @LaStampa: Quelle frasi sulla Shoah e il potere delle banche, nuova bufera su Michetti - Giulicat1512 : RT @repubblica: Roma, bufera su Michetti dopo le frasi sulla Shoah: 'Per ebrei pietà perché avevano banche'. Pd: 'Si vergogni' [di Marina d… -