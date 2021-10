Advertising

anteprima24 : ** Bilotti (M5S) all'#Amico deceduto: 'Bella Ciao a squarciagola' e 'ora e sempre Resistenza' **… - Scisciano : Campania, Aree Interne. Bilotti e Cammarano (M5S):”Bene impegno della ministra Carfagna, ma priorità è velocizzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Bilotti M5S

SalernoToday

Questi sono stati i temi al centro di un incontro tenutosi tra il Ministro per il Sud Mara Carfagna e una rappresentativa di parlamentari tra cui la deputata salernitana Anna. 'Come membro ...Questi sono stati i temi al centro di un incontro tenutosi tra il Ministro per il Sud Mara Carfagna e una rappresentativa di parlamentari tra cui la deputata salernitana Anna. 'Come membro ...La deputata Anna Bilotti e il presidente della commissione regionale aree interne Michele Cammarano: “Avviare in tempi brevi il riconoscimento per Matese, Alto e Medio Sele” ...