Abraham | «Ho scelto la Roma e chiaramente si è rivelata la scelta giusta»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tammyha parlato ai microfoni di ITV Football dopo la vittoria contro l’Andorra: le sue dichiarazioni Tammyha parlato ai microfoni di ITV Football dopo la vittoria contro l’Andorra. Le sue dichiarazioni. «È stata una bella serata per me e per la squadra, sapevamo che sarebbe stata dura, ma dovevamo rimanere concentrati. Fortunatamente abbiamo segnato presto, sapevamo che avremmo creato occasioni e le cose che abbiamo fatto sono state positive. Il gol? Sancho mi aveva detto all’intervallo che avrebbe cercato di tagliare sulla destra per trovarmi in area, dovevo farmi trovare pronto. Holasi èla. Spero che questo sia solo l’inizio, continuerò a spingere. Mondiali 2022? Ovviamente ero ...