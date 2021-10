Sciopero treni | Fs informa che Frecce e Intercity viaggeranno regolarmente

(Di sabato 9 ottobre 2021)lee gliditalia in occasione dellodel personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in adesione a unogenerale, dalle 21 di domenica 10 ottobre alle 21 di lunedì 11 ottobre. Lo comunica in una nota Fs Italiane spiegando chetalia s'impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche all'orario deiL'articolo proviene da Firenze Post.

Trenitalia informa che non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. ... Il personale Enav ha poi proclamato per il 29 ottobre uno sciopero nazionale, che si unisce a ...Viaggeranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in adesione a uno sciop ...Le Frecce e gli Intercity di Trenitalia circoleranno regolarmente in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in ...