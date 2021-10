Messi sul suo addio al Barcellona: le parole dell’argentino (Di sabato 9 ottobre 2021) Leo Messi, asso argentino del Paris Saint Germain, ha rilasciato una lunga intervista a France Football questa settimana. L’attaccante, arrivato quest’estate dal Barcellona, compone il trio delle fantasie con Mbappè e Neymar. Leo Messi PSG Il campione è tornato ora a parlare del suo addio alla squadra Blaugrana. Queste le sue dichiarazioni: “In estate, dopo aver approfittato di qualche giorno di ferie in più che mi aveva concesso il mister, sono tornato a Barcellona con l’idea di firmare il contratto e riprendere subito gli allenamenti. Pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma, ma quando sono tornato mi è stato detto che non era possibile rinnovare, che non potevo restare a che avrei dovuto trovarmi un altro club perché il Barça non aveva i mezzi per prolungare ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Leo, asso argentino del Paris Saint Germain, ha rilasciato una lunga intervista a France Football questa settimana. L’attaccante, arrivato quest’estate dal, compone il trio delle fantasie con Mbappè e Neymar. LeoPSG Il campione è tornato ora a parlare del suoalla squadra Blaugrana. Queste le sue dichiarazioni: “In estate, dopo aver approfittato di qualche giorno di ferie in più che mi aveva concesso il mister, sono tornato acon l’idea di firmare il contratto e riprendere subito gli allenamenti. Pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma, ma quando sono tornato mi è stato detto che non era possibile rinnovare, che non potevo restare a che avrei dovuto trovarmi un altro club perché il Barça non aveva i mezzi per prolungare ...

