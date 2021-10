Lega unita (ma sola) sui tamponi rapidi validi 72 ore per il 15 ottobre (Di sabato 9 ottobre 2021) Autorizzare la validità dei test nasali fai-da-te, che si comprano in farmacia. Considerare l’ipotesi di allungare la durata dei tamponi rapidi da 48 a 72 ore. Insomma: “Venire incontro alle aziende, consentire di organizzarsi o il 15 ottobre sarà il caos”, dicono in tandem i governatori del Veneto Zaia e del Friuli Fedriga. A sei giorni dall’entrata in vigore del green pass nei luoghi di lavoro la Lega apre un nuovo fronte. Strategico e comunicativo insieme. E’ il primo esito della tregua tra partito di lotta e di governo, frutto della consapevolezza che senza una sinergia salta il banco per entrambi. Una nuova battaglia politica che parte dai territori, accolta per ora dal gelo di Palazzo Chigi. E dallo smarcamento degli alleati di Forza Italia, che chiedono all’opposto l’obbligo vaccinale. La ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Autorizzare latà dei test nasali fai-da-te, che si comprano in farmacia. Considerare l’ipotesi di allungare la durata deida 48 a 72 ore. Insomma: “Venire incontro alle aziende, consentire di organizzarsi o il 15sarà il caos”, dicono in tandem i governatori del Veneto Zaia e del Friuli Fedriga. A sei giorni dall’entrata in vigore del green pass nei luoghi di lavoro laapre un nuovo fronte. Strategico e comunicativo insieme. E’ il primo esito della tregua tra partito di lotta e di governo, frutto della consapevolezza che senza una sinergia salta il banco per entrambi. Una nuova battaglia politica che parte dai territori, accolta per ora dal gelo di Palazzo Chigi. E dallo smarcamento degli alleati di Forza Italia, che chiedono all’opposto l’obbligo vaccinale. La ...

