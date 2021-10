Crollano alcuni pezzi di intonaco in scuola, feriti due bimbi. Giannelli: “Serve un piano di controllo controsoffitti coordinato dal Ministero” (Di sabato 9 ottobre 2021) Il crollo di alcuni pezzi di intonaco dell'Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di viale Consiglio a Terrasini, in cui sono stati feriti due bambini di 11 anni, "è il proseguimento di eventi che da lungo tempo abbiamo denunciato. Abbiamo più volte ripetuto che è necessario un piano di supervisione e manutenzione dei controsoffitti, molto meno costoso di un piano edilizio in piena regola ma indispensabile per l'incolumità delle persone e degli studenti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) Il crollo dididell'Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di viale Consiglio a Terrasini, in cui sono statidue bambini di 11 anni, "è il proseguimento di eventi che da lungo tempo abbiamo denunciato. Abbiamo più volte ripetuto che è necessario undi supervisione e manutenzione dei, molto meno costoso di unedilizio in piena regola ma indispensabile per l'incolumità delle persone e degli studenti". L'articolo .

