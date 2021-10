Colbrelli | ' Mi sono portato a casa il fango | non laverò più la maglia di quel giorno'

(Di sabato 9 ottobre 2021) Nel meraviglioso 2021 dello sport italiano non poteva mancare un uomo capace di domare l'Inferno: anche Sonny, il vincitore della Parigi - Roubaix, la classica che si è meritata l'...

... anche Sonny, il vincitore della Parigi - Roubaix, la classica che si è meritata l'... si lascia subito andare ai ricordi: 'Intanto, appena dopo l'arrivo, quando mispogliato, ho chiesto ...... a 31 anni, in soli tre mesi, Sonnyè entrato nella leggenda del ciclismo. In Romagna, a ... "Alla Parigi - Roubaixpartito senza grande pressioni, con la mente libera, anche perché era la ...(ANSA) – TRENTO, 09 OTT – "Alla Parigi-Roubaix sono partito senza grande pressioni. Mi sono detto ‘va come deve’, e anche ai miei famigliari, che di solito vengono a tifarmi alle gare, ho consigliato ...PROFESSIONISTI \| 09/10/2021 \| 18:10 di Cristiano Gatti. La corsa più dura del mondo vinta dal corridore più forte del mondo. Il Giro d'Italia negli ultimi anni ciurla un po' nel ...