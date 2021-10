Cattivo? Una volta... Adesso Theo per il Milan è oro. E il Diavolo deve blindarlo (Di sabato 9 ottobre 2021) Theo è diverso. È nuovo e insieme uguale, un giocatore che ha il turbo nelle gambe, belle giocate nei piedi che non saranno vellutati ma neppure ispidi. Theo Hernandez è quello che è arrivato al Milan ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 ottobre 2021)è diverso. È nuovo e insieme uguale, un giocatore che ha il turbo nelle gambe, belle giocate nei piedi che non saranno vellutati ma neppure ispidi.Hernandez è quello che è arrivato al...

Advertising

sportli26181512 : Cattivo? Una volta... Adesso Theo Hernandez per il Milan è oro: Cattivo? Una volta... Adesso Theo Hernandez per il… - Gazzetta_it : Cattivo? Una volta... Adesso Theo Hernandez per il Milan è oro - giuliot4 : @astrajuma @Guido07261 @matteorenzi Renzi è solo un cattivo individuo, opportunista , vigliacco e voltagabbana. Una… - gio87_gio : @Alex_aang00 @mmattiaferrari @spill___ @mmattiaferrari cattivo Mattia che ci fai credere a questi teatrini.. ?? Ahha… - thatsmyegoxx : RT @naturewaschaos: Amedeo mi sta facendo quasi tenerezza... Una cosa del genere detta in un modo così leggero è estremamente di cattivo gu… -