Taiwan-Cina | Tsai Ing-wen spera in una convivenza pacifica con Pechino

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La questionepreoccupa non solo quella fetta di territorio del Mar Cinese Meridionale, ma anche le prospettive geopolitiche di paesi impegnati sul territorio come gli Stati Uniti. Le incursioni nello spazio aereo sono aumentata negli ultimi giorni. Dalla scorsa settimana sono infatti circa 150 i velivoli militari cinesi che hanno sorvolato. La presidente

Advertising

ispionline : Martedì 12 ottobre alle 18 parliamo di #TensioniCinaTaiwan Con @aaamigh @berkofsky_axel @LorenzoLamperti… - ilpost : Gli Stati Uniti stanno addestrando l’esercito di Taiwan per resistere a un attacco della Cina - Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della dif… - domy365 : RT @MediasetTgcom24: Taiwan, Cina: 'Adotteremo ogni misura necessaria per tutelare la nostra sovranità' #Cina - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Cina Un'unità delle forze speciali #USA e un contingente dei marines starebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan Cina

Lo hanno scritto Wall Street Journal e Reuters, citando funzionari americani: le operazioni militari andrebbero avanti da circa un ...e le tensioni Usa -Un funzionario della Difesa ha riferito al sito U. S. N. I News che sono rimaste ferite 11 persone e ora la nave si sta dirigendo a Guam. Negli ultimi anni, l'area è ...La Cina adotterà "tutte le misure necessarie per salvaguardare la sua sovranità e l'integrità territoriale" dopo la notizia di marines statunitensi presenti da un anno a Taiwan per addestrare in ...Nel Mar Cinese Meridionale un sottomarino nucleare Usa ha urtato un “oggetto non identificato”, mentre operava in acque internazionali, nella regione indo-pacifico. Secondo quanto riferisce il Daily M ...