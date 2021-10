Gualtieri sindaco dei centri sociali, FdI: “Nella sua squadra i paladini delle occupazioni abusive” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gualtieri sindaco dei centri sociali. Andrea De Priamo e Giovanni Quarzo, neo eletti consiglieri comunali di FdI stigmatizzano l’inquietante vicinanza del candidato del centrosinistra con gli ambienti della sinistra radicale. “La squadra di Gualtieri continua a stupire. Apprendiamo infatti – denunciano i consiglieri di FdI – che se l’ex ministro dell’Economia del Governo Conte dovesse essere eletto sindaco di Roma, in Assemblea capitolina siederanno Alessandro Luparelli e Michela Cicculli: storici esponenti dei centri sociali, ambienti di estrema sinistra dove l’occupazione abusiva è la regola e si difende la droga libera”. E poi ci vengono a parlare si sinistra moderata? Ecco la Roma che sogna la sinistra: la Capitale ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021)dei. Andrea De Priamo e Giovanni Quarzo, neo eletti consiglieri comunali di FdI stigmatizzano l’inquietante vicinanza del candidato del centrosinistra con gli ambienti della sinistra radicale. “Ladicontinua a stupire. Apprendiamo infatti – denunciano i consiglieri di FdI – che se l’ex ministro dell’Economia del Governo Conte dovesse essere elettodi Roma, in Assemblea capitolina siederanno Alessandro Luparelli e Michela Cicculli: storici esponenti dei, ambienti di estrema sinistra dove l’occupazione abusiva è la regola e si difende la droga libera”. E poi ci vengono a parlare si sinistra moderata? Ecco la Roma che sogna la sinistra: la Capitale ...

