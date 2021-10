F1, GP Turchia 2021: Leclerc secondo nelle FP2, Hamilton in testa (Di venerdì 8 ottobre 2021) La seconda sessione delle prove libere del Gran Premio di Turchia 2021 di Formula 1 sorride alla Ferrari, con Charles Leclerc che ha chiuso le FP2 al secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton. Ottime notizie quindi per il monegasco della Ferrari, che è il più vicino al britannico anche per quanto riguarda il passo gara. Hamilton che in griglia di partenza subirà una penalità di dieci posizioni dopo aver sostituito il motore. Altra incognita sarà legata al meteo, visto che domani la pioggia sarà probabilmente protagonista in qualifica e non è da escludere anche domenica per la gara. RIVIVI IL LIVE DELLE FP2 Alle spalle di Hamilton e Leclerc si piazza Valtteri Bottas, che però paga oltre due decimi al ferrarista. Chiudono la top-5 Perez e Verstappen, ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) La seconda sessione delle prove libere del Gran Premio didi Formula 1 sorride alla Ferrari, con Charlesche ha chiuso le FP2 alposto alle spalle di Lewis. Ottime notizie quindi per il monegasco della Ferrari, che è il più vicino al britannico anche per quanto riguarda il passo gara.che in griglia di partenza subirà una penalità di dieci posizioni dopo aver sostituito il motore. Altra incognita sarà legata al meteo, visto che domani la pioggia sarà probabilmente protagonista in qualifica e non è da escludere anche domenica per la gara. RIVIVI IL LIVE DELLE FP2 Alle spalle disi piazza Valtteri Bottas, che però paga oltre due decimi al ferrarista. Chiudono la top-5 Perez e Verstappen, ...

