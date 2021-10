Bassetti sulle riaperture | “Il Governo smentisce il Cts e va oltre con coraggio e buon senso | un segnale forte”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Come è ormai noto, nel Consiglio dei ministri tenutosi ieri sera, ilha ulteriormente allargato la capienza di pubblico, sia per i luoghi di cultura, che per le attività artistiche e sportive.: “Unper un ritorno alla normalità, forse si poteva fare di più” Una scelta che stamane il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo, ha commentato attraverso Twitter, scrivendo che “Teatri, cinema e musei al 100%” di capienza, riapertura delle “discoteche al 50% (75% all’aperto) stadi al 75%, ilil Cts e vacon. Forse si poteva fare di più ma ora va bene così. Un ...

... sia dell'ambiente scuola" E un cambio di mentalità serve anchemascherine , per il numero ...che si schiera a favore della riapertura delle discoteche al cento per cento magari partendo ...L'efficacia (pur se relativa) dei monoclonali Ma il tema è così importante che persino una delle star della 'nazionale virologi', il professor, ha dichiarato recentemente : 'Gli anticorpi ...Il direttore di Malattie Infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti sottolinea l'importanza del vaccino covid obbligatorio per andare a scuola ...Il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino: “Il virus sarà ancora un compagno di viaggio. Ma dovremo stringere i denti solo per poco” ...