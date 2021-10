Aria di addio tra Icardi e Psg | in pole la Juve

Leggi su footdata

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua ad essere incerto il futuro di Mauro. L’arrivo di Messi a Parigi ha tolto ulteriore spazio all’ex Inter, alla ricerca di un maggior minutaggio e un ruolo da protagonista. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, infatti, si potrebbe concretizzare l’dal Psg con un derby tutto italiano per accaparrarsi le prestazioni dell’argentino. L’approdo allantus, riferisce Agipronews, già sulle tracce del centravanti nell’ultimo mercato e interessata ad un profilo che andrebbe ad arricchire un reparto in ricostruzione dopo l’di Ronaldo, vale 5 volte la posta, stessa quota riservata a uno sbarco al Milan alla ricerca di un vero bomber d’area di rigore visto l’inesorabile avanzare dell’età di Zlatan Ibrahimovic, fresco quarantenne.