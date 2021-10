Appalti | Renzi | ‘vicende di queste ore sono impressionanti’

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Le vicende diore sugliCovidimpressionanti. Qui trovate la versione audio di ciò che scrivevo a riguardo nel libro #ControCorrente. Allora mi hanno ignorato quasi tutti. Adesso forse qualcuno inizierà a leggere meglio tra le righe”. Lo scrive Matteosui suoi social, facendo riferimento al caso delle mascherine, in un video in cui ripropone un brano del suo ultimo libro, ‘Contro corrente’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... due faccendieri intorno a un imprenditore da spolpare in cambio del via libera ai grandi... È Manenti - nominato direttore da Matteonel 2014 - a promuovere Tedeschi caporeparto. Ed è il ...... soprattutto quelli più mediatici: per citare casi recenti, Tizianonel caso Consip; il ... con l'obiettivo di fargli ottenerelegati all'emergenza Covid. Tanto aggressivo il nome, quanto ...Roma, 8 ott "Le vicende di queste ore sugli appalti Covid sono impressionanti. Qui trovate la versione audio di ciò che scrivevo a riguardo nel libro #ControCor ...Un incontro che era una sorta di trappola per topi, due faccendieri intorno a un imprenditore da spolpare in cambio del via libera ai grandi appalti di Stato nei mesi più terribili del Covid. A quell' ...