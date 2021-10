Adele, la verità sul divorzio con Simon Konecki: 'Imbarazzata, eravamo sposati da poco. Lo chiamavo 'mio marito' perché…' (Di venerdì 8 ottobre 2021) Adele torna a parlare della sua separazione da Simon Konecki, papà del figlio della cantante, Angelo. Adele, ora di nuovo fidanzata con Rich Paul, uno dei più importanti procuratori sportivi dell'Nba, ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021)torna a parlare della sua separazione da, papà del figlio della cantante, Angelo., ora di nuovo fidanzata con Rich Paul, uno dei più importanti procuratori sportivi dell'Nba, ...

Ultime Notizie dalla rete : Adele verità Adele, la verità sul divorzio con Simon Konecki: 'Imbarazzata, eravamo sposati da poco. Lo chiamavo 'mio marito' perché…' Adele, la verità sul divorzio con Simon Konecki Adele torna a parlare della sua separazione da Simon Konecki . La cantante Adele , che intanto ha trovato un nuovo fidanzato, ha spiegato che in realtà ...

Adele, la verità sul divorzio con Simon Konecki: «Imbarazzata, eravamo sposati da poco. Lo chiamavo "mio marito" perché…» leggo.it