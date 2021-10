Twitch conferma l' attacco hacker ma le password sono davvero trapelate? La risposta ufficiale

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 7 ottobre 2021)hato di aver subito una grave violazione dei dati e che unha avuto accesso ai server dell'azienda grazie a un'errata modifica della configurazione. "Possiamore che si è verificata una violazione", afferma un portavoce disu Twitter. "I nostri team stanno lavorando con urgenza per capire la portata di questo. Aggiorneremo la community non appena saranno disponibili ulteriori informazioni". La società ha ammesso che unè stato in grado di accedere a dati chestati erroneamente esposti a Internet "a causa di un errore in una modifica della configurazione del servera cui è stato successivamente effettuato l'accesso da parte di terzi malintenzionati". E per quanto riguarda le ...