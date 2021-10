Per una risposta alla pandemia che viene dall’educazione. Scrive padre del Bove (Di giovedì 7 ottobre 2021) Come assicurare al Paese e alle nuove generazioni una ripartenza autentica? La domanda è ricorrente e spesso priva di una risposta che non abbia il sapore del miraggio o che non si configuri come una falsa uscita dalla fatica del tempo presente. La sfida è epocale: si invoca una rinascita che deve essere elaborata mentre siamo ancora segnati dagli effetti della pandemia e dall’ombra di morte che essa ha portato. Prendo parola su questo tema a partire dall’ambiente dove vivo e opero con diverse responsabilità e riposando su una tradizione antica: l’università. Se in questi mesi e con il nuovo anno accademico, la richiesta di formazione superiore sembra crescere, mi chiedo: come dare ad essa, e più in generale all’impresa educativa, i tratti di una risposta non aleatoria alla ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 ottobre 2021) Come assicurare al Paese e alle nuove generazioni una ripartenza autentica? La domanda è ricorrente e spesso priva di unache non abbia il sapore del miraggio o che non si configuri come una falsa uscita dfatica del tempo presente. La sfida è epocale: si invoca una rinascita che deve essere elaborata mentre siamo ancora segnati dagli effetti dellae dall’ombra di morte che essa ha portato. Prendo parola su questo tema a partire dall’ambiente dove vivo e opero con diverse responsabilità e riposando su una tradizione antica: l’università. Se in questi mesi e con il nuovo anno accademico, la richiesta di formazione superiore sembra crescere, mi chiedo: come dare ad essa, e più in generale all’impresa educativa, i tratti di unanon aleatoria...

