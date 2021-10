Patuano, A2A: "La transizione ecologica non può essere radicale, occorre gradualità" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Presidente del Gruppo Marco Patuano spiega quali sono i motivi per cui la rivoluzione green deve essere posta in essere attraverso cambiamenti incrementali e senza stravolgimenti repentini. "E' ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Presidente del Gruppo Marcospiega quali sono i motivi per cui la rivoluzione green deveposta inattraverso cambiamenti incrementali e senza stravolgimenti repentini. "E' ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia A2A, Patuano “16 miliardi per la transizione energetica” - - infoiteconomia : A2A, Patuano “16 miliardi per la transizione energetica” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro A2A, Patuano “16 miliardi per la transizione energetica” - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash A2A, Patuano “16 miliardi per la transizione energetica” - - Ferrero_EU : RT @ASviSItalia: Marco Patuano @gruppo_a2a: Ogni anno ciascuno di noi produce mezza tonnellata di rifiuti. Se pensiamo all'#overshootday no… -