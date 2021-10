“Passengers” | stasera in tv la fantascienza secondo Morten Tyldum

(Di giovedì 7 ottobre 2021)Rai Movie propone in prima serata il film “” di. È uno sci-fi ambientato nel futuro con Chris Pratt e Jennifer Lawrence che ha riscosso un enorme successo pubblico al botteghino guadagnando nomination agli Oscar per la migliore colonna sonora e la migliore scenografia “È un thriller, è una storia d’amore, è un film su cosa significa essere umani” Cosìha definito in un’intervista il suo film sci-fi “”. È la prima volta con cui il regista norvegese, famoso per “Imitation game” ,si cimenta con lae lo fa ambientando questa pellicola in una lussuosa nave del futuro con cui 5000 passeggeri si stanno dirigendo verso un nuovo pianeta da abitare. Una nave dove non mancheranno colpi di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Passengers stasera

Dituttounpop

Giacomo Borgatti Film 21:10 domani serain onda 07 Oct Lo spazio . Cos'è meglio di un film ambientato nei meandri di una galassia ...che vi interesserà di più capire è di che parla ""...Tutti i Film questa sera in TV:, il film in ondain tv alle 21.10 su Rai Movie : film fantascienza, sentimentale del 2016 di Morten Tyldum, con Chris Pratt, Jennifer Lawrence, ...Così Morten Tyldum ha definito in un’intervista il suo film sci-fi “Passengers”. È la prima volta con cui il regista norvegese, famoso per “Imitation game” ,si cimenta con la fantascienza e lo fa ambi ...Passengers, Sahara, Arma letale, Un'ottima annata. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Fino all'ultimo battito, Lui è peggio di me, Star in the Star.