Orio | i comitati scrivono a Draghi | “Aeroporto cresciuto a dismisura | sia ristabilita la vivibilità”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Bergamo. Una “espansione oltre i limiti accettabili” che “sta evolvendo in diverse forme” e che preoccupa i cittadini dell’intorno aeroportuale a chiedere il supporto del premier Mario“per ristabilire equilibrio,e sostenibilità ambientale nella nostra città”. È questo il succo della lettera inviata da Italia Nostra sezione di Bergamo, Legambiente Bergamo, Associazione Colognola per il suo futuro A.P.S. di Colognola, Associazione di promozione sociale “perilVillaggio” del Villaggio degli Sposi, Comitato Ambiente e Salute di San Tomaso de’ Calvi, Comitato di Quartiere Boccaleone e Comitato di Quartiere di Campagnola al presidente del Consiglio, al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, al ministro della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini e al ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario ...